Тверь, 16 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Мероприятия по зарыблению прошли на Иваньковском и Угличском водохранилищах в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Всего в августе в водоемы выпустили 12 271 единиц молоди сазана, 20 089 — толстолобика, 3509 — стерляди.

Пресс-служба правительства Тверской области Зарыбление водоемов Тверской области

«Верхневолжье — самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2021 года губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. Тогда в реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди. Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области — в Иваньковское и Угличское водохранилища, а также озеро Селигер — выпущено свыше 3 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Выпуски осуществляются. До конца годы в водоёмы Верхневолжья планируется выпустить еще 3,14 млн экземпляров молоди рыб.

Пресс-служба правительства Тверской области Зарыбление водоемов Тверской области

Ежегодно зарыбление в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском международном экономическом форуме — 2018, осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги, в том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги дает свои результаты — ходе контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах было установлено наличие стерляди весом до 1,5 кг.