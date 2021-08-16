16 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Быстрый захват Кабула боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напоминает позорное падение Сайгона в 1975 году. Помимо последствий такого развития для самой страны — масштабных репрессий, угнетений женщин и девочек, а также потока беженцев — на фоне этого стратегического и морального провала американских сил в Афганистане друзья и партнеры Вашингтона, а также его противники станут с еще большей настойчивостью задаваться вопросом о том, можно ли доверять США.

Максим Исаев, , 15:15 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, возглавляемое им правительство рухнуло, когда боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул. За считаные дни прахом пошли два десятилетия американского военного присутствия в Афганистане, вызывая в памяти позорное падение Сайгона в 1975 году. На этом фоне актуален вопрос, каким образом до этого дошло, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 15 августа в Project Syndicate

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Иногда вооруженного конфликта не избежать, как в случае со Второй мировой войной и Войной в Персидском заливе 1990—1991 годов. Это были те столкновения, в которых применение силы было наилучшим и зачастую единственным способом защиты жизненно важных национальных интересов. Бывают и такие войны, которые начинают безо всякой на то нужды. В качестве примера можно вспомнить войны во Вьетнаме и Ираке 2003 года. Та или иная страна вступает в такой конфликт, даже если поставленные на карту интересы не столь важны и есть невоенные инструменты, которые можно использовать для достижения тех же целей.

Теперь, похоже, можно применить эту схему и к выводу войск: существуют случаи, когда то или иное правительство выводит войска, которые оно могло бы оставить на театре военных действий. Вывод войск происходит не потому, что возложенная на них задача была выполнена, не ввиду того, что их присутствие там стало неприемлемым, и не в связи с тем, что местные власти больше не хотят их видеть на территории своей страны. Ни одно из этих условий не применимо к ситуации, в которой в Афганистане оказались США в начале правления президента Джо Байдена. Решение об уходе не было чем-то неизбежным, и, как это бывает в случае с войнами, развязываемыми по этому же принципу, результаты такого шага обещают быть трагическими.

Американские войска впервые прибыли в Афганистан 20 лет назад, чтобы сражаться вместе с афганскими племенами, которые хотели свергнуть правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывавшее «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическую группировку, ответственную за теракты 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло около 3000 человек в США. Вскоре «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был свержен, хотя многие из его лидеров сбежали в Пакистан, где со временем восстановились и возобновили борьбу с афганским правительством.

Американцы в Афганистане (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel

Численность войск с годами увеличивалась — в какой-то момент во время президентства Барака Обамы она достигала более 110 тыс. человек — по мере расширения амбиций США в Афганистане. Цена была колоссальной: около $2 трлн и около 2,5 тыс. жизней американцев плюс более 1,1 тыс. жизней партнеров по коалиции, а также до 70 тыс. жертв среди афганских военных и почти 50 тыс. погибших мирных жителей. Однако результаты были скромными: в то время как избранное афганское правительство (уникальное в истории страны) контролировало большие города, его власть оставалась слабой и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановил контроль над многими меньшими городами и деревнями.

Вмешательство США в Афганистан было классическим случаем просчета — ограниченной войны по необходимости. Начатая в 2001 году, она с годами превратилась в дорогостоящий конфликт, продолжение которого было выбором исключительно американских властей. Но к тому времени, когда Байден занял пост президента, чрезмерные усилия ушли в прошлое. Численность американских войск упала примерно до 3 тыс. человек; их роль в основном ограничивалась обучением, консультированием и поддержкой афганских сил. С февраля 2020 года в Афганистане в результате боевых действий не погиб ни один американский военнослужащий. Скромное присутствие США было как якорем для примерно 8,5 тыс. военнослужащих из союзных стран, так и военной и психологической опорой для афганского правительства.

В США проблема Афганистана в значительной степени сошла на нет. Американцы не голосовали на президентских выборах 2020 года, думая об этой стране, и не выходили на улицы, протестуя против политики США там. Спустя 20 лет США достигли уровня ограниченного участия, соизмеримого со ставками. Их присутствие не привело бы к военной победе или миру, но предотвратило бы крах правительства, которое, каким бы несовершенным оно ни было, было гораздо предпочтительнее альтернативы, которая сейчас приходит к власти. Иногда во внешней политике важно не то, чего вы можете достичь, а то, чего можно избежать. Афганистан был таким случаем.

Американцы в Афганистане (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel)

Но США не пошли по этому пути. Байден следовал плану, унаследованному им от администрации Дональда Трампа, которая в феврале 2020 года подписала соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (при этом исключив правительство Афганистана), в котором установлен крайний срок вывода боевых войск США в мае 2021 года. Соглашение не обязывало «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пойти на разоружение или соблюдать режим прекращения огня, а только соглашалось не размещать террористические группы на афганской территории. Это было не мирное соглашение, а пакт, который предоставил фиговый листок, к тому же тонкий, для вывода американских войск.

Администрация Байдена выполнила это глубоко ошибочное соглашение во всех отношениях, кроме одного: крайний срок полного вывода американских вооруженных сил был продлен чуть более чем на три месяца. Байден отверг любые попытки сделать так, чтобы вывод войск США зависел от условий на местах или дополнительных действий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напротив, опасаясь сценария, при котором условия безопасности ухудшаются и вынуждают предпринять политически непопулярный шаг по возвращению войск, Байден просто удалил все силы США.

Как многие и предсказывали, после объявленного (а теперь и фактического) ухода американских войск преимущество быстро оказалось на стороне «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на стороне правительства. Когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял под свой контроль весь Афганистан, почти неизбежными оказались повсеместные репрессии, угнетение женщин и девочек и массовые потоки беженцев. Без военного присутствия в стране предотвратить возвращение террористических групп будет гораздо труднее.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Со временем острее становится риск того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытается распространить свою власть на большую часть Пакистана. Если так, то было бы трудно не заметить определенную иронию сложившейся ситуации, поскольку именно Пакистан предоставил убежище талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении стольких лет, что позволило им вести войну. Теперь, в современной версии Франкенштейна, возможно, что Афганистан станет убежищем для развязывания войны с Пакистаном — потенциально кошмарный сценарий, учитывая хрупкость Пакистана, большое население, ядерный арсенал и историю войны с Индией.

Поспешный и плохо спланированный вывод американских войск может даже не дать достаточно времени для эвакуации уязвимых теперь афганцев, которые работали с правительствами США и Афганистана. Помимо местных последствий, мрачные последствия стратегической и моральной неудачи Америки усилят вопросы о надежности США среди друзей и врагов повсюду.

Байдена недавно спросили, сожалеет ли он о своем решении вывести все войска США из Афганистана. Он ответил, что нет. Ему следовало бы.