Грозный, , 14:17 — REGNUM Американские силы «бросили всех» в Афганистане и сбежали. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram.

Рамзан Кадыров Mil.ru

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«Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают», — сказал Кадыров.

Он назвал террориста Усаму бен Ладена «американским проектом» — как и афганских террористов: «Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу».

По его словам, «узбеки, таджики, киргизы, туркмены» должны быть готовы защитить свою страну от вторжения афганских исламистов.