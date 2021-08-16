Кабул, , 14:18 — REGNUM На данный момент оснований для того, чтобы сократить штат посольства России в Кабуле, нет. Об этом 16 августа заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире Первого канала.

Кабул Joe Burger

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«Мы работаем в штатном режиме, абсолютно спокойно. Все нормально. Нет оснований, нет причин», — сказал он.

Также Жирнов рассказал, что в настоящее время российское посольство охраняют представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы с ними сегодня познакомились, произошла очень хорошая четкая цивилизованная передача постов охраны от сотрудников афганских Национальных сил безопасности», — добавил российский дипломат.

Кроме того, он уточнил, что после того, как Афганистан покинул президент страны Ашраф Гони в Кабуле был момент, когда наступила неразбериха.

«Было безвластие <…> Многие решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы пограбить магазины, друг друга, семьи других», — пояснил Жирнов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала прошлого года тайно договаривалось с афганскими чиновниками и военнослужащими, чтобы они за деньги отдавали вооружения, сдавались или дезертировали.