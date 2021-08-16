Краснодар, 16 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. От трёхмесячной до годовой нормы осадков выпало за считанные часы на территории муниципалитетов Краснодарского края 15−16 августа, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Admnvrsk.ru Новороссийск

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«Краснодарский край продолжает держать удар стихии. За считанные часы в городах побережья по очереди выпало от трех месячной до годовой нормы осадков. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на помощь людям брошены силы аварийно-спасательной службы «Кубань-спас», ремонтные бригады энергокомпаний, дорожные службы. Используем весь комплекс мер по ликвидации последствий непогоды. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается», — сообщил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В результате сильных ливней произошло подтопление низменных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. На территориях муниципалитетов работает более 90 комиссий по оценке ущерба в зоне подтоплений

Так, пострадал Темрюкский район, там поступило 1 952 заявки о подтоплении приусадебных участков в девяти населенных пунктах, вода зашла в 1 373 частных домовладения и шесть многоквартирных домов зашла вода. За сутки выпало 14 мм осадков. Подтопленными на середину дня 16 августа остаются 1 166 приусадебных участков и 388 домовладений, 200 жителей остаются без света. В Славянском районе подтоплены 441 приусадебный участок, в том числе 137 домовладений, 2,5 тыс. жителей остаются без электроснабжения. В Анапе за сутки выпало 50 мм осадков. Подтоплены 38 приусадебных участков, пять домовладений. Более семи тыс. человек остаются без света.

В Новороссийске после сильных ливней получено 215 заявок о подтоплении приусадебных участков, из них в 78 частных домовладений зашла вода, в пяти многоквартирных домов вода заходила в подъезд и подвал. Подтоплено 129 придомовых территорий и трех детских садов. Производится откачка воды. Также откачивают воду по восьми адресам в Ейском районе продолжается откачка воды. В Геленджике выпало 70 мм осадков, под воду ушла пешеходная набережная, сейчас вода ушла.