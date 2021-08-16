Обнинск, Калужская область, 16 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, по недосмотру которой погибла её маленькая дочка, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия

Согласно материалам уголовного дела, 2 марта 2021 года в дневное время мать оставила своих малолетних дочерей возрастом 3 года и 5 лет на кухне без присмотра. Сама находилась в другой комнате квартиры, слушала музыку в наушниках, тем самым поставила малолетних в опасное для жизни состояние. В результате преступной неосторожности, пятилетняя девочка залезла на подоконник, открыла створку окна и через отверстие в москитной сетке выпала с седьмого этажа дома. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Суд признал 26-летнюю мать виновной и назначив наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.