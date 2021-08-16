Анкара, 16 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Турции число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын увеличилось до 70 человек. Об этом 16 августа сообщает Hürriyet Daily News.

Philippe Semanaz Наводнение

Ранее сообщалось о 64 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76.

По данным газеты, в результате наводнений в Кастамону погибли 60 граждан, девять — в провинции Синоп и один — в провинции Бартын.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Турции в результате проливных дождей несколько северных провинций государства поверглись затоплению. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил подвергшиеся наводнению территории зонами стихийного бедствия.