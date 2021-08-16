Киев, 16 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Украина не финансирует участие своих спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Об этом заявил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью «Интерфакс-Украина».

Цитата из мф Как казаки в футбол играли. Реж. Владимир Дахно. 1970. СССР Спорт по-украински

Он посетовал, что в России проводится большое количество соревнований, победа в которых позволяет спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

«Что нам делать? Закрыть спорт… к сожалению, большое количество соревнований проводят в России», — сказал чиновник.

На уточняющий вопрос журналиста, Гутцайт ответил, что государство не финансирует поездки украинских спортсменов в Россию. Расходы оплачивают соответствующие спортивные федерации, если спортсмены принимают решения участвовать в соревнованиях на территории РФ.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, оправдываясь из-за совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что в стране идёт так называемая «российско-украинская война», а также призвала соотечественников к осторожности, поскольку «враг готов на всё».

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