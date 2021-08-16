Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не давал распоряжений принимать в стране беженцев из Афганистана. Об этом 16 августа сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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«Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны», — написал Уали.

Он добавил, что Казахстан готов оказать помощь только сотрудниками ООН, если подступит соответствующая просьба от этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан. Боевики вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.

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