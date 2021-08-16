Кемерово, 16 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области первой аппликацией вакцины от коронавируса привито 60,3% от подлежащего вакцинации населения — 746 тысяч человек, из них старше 60 лет — 205 тысяч человек. На сегодняшний день только треть населения «60+» вакцинировано. Об этом сообщает региональный минздрав.

Yarregion.ru Вакцинация

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По данным заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, число вакцинированных пожилых снижается. Так, уточнил он, если в июле в неделю вакцинировались 15−12 тысяч человек, то за прошлую неделю прививки сделали всего 4600 кузбассовцев старше 60 лет.

Отметим, что в Кузбассе в наличии имеется около 100 тысяч доз вакцины, работают более 300 пунктов вакцинации, часть из которых — круглосуточные.