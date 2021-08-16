Звенигород, Московская область, 16 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Исторический центр подмосковного Звенигорода будет благоустроен до конца 2021 года. Об этом 16 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

По словам главы региона, в рамках работ будут обустроены места отдыха, популярные у жителей и туристов

«Там, в историческом центре, реализуется масштабный проект, он предусматривает благоустройство парков, скверов, зон отдыха, расширение тротуаров. Работы также должны быть завершены в этом году», — заявил Воробьев.