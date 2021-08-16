Кострома, 16 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Костромской области 5-летний ребёнок и взрослый пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Велосипед

ДТП произошло вечером 14 августа в деревне Бурово Костромского района. Ребёнок и 68-летний мужчина двигались по краю сельской дороги на велосипедах. Навстречу им ехал автомобиль «Лада» под управлением 51-летнего костромича. Мужчина не следил за дорогой и наехал на велосипедистов.

В результате столкновения пострадал ребёнок. Пятилетнего мальчика с травмами отвезли в больницу.

Как ранее писало ИА REGNUM, за первые 7 месяцев 2021 года в Костромской области в 1,5 раза (с 34 до 52) выросло число аварий с участием детей. Ребята нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. В остальных случаях виновниками детских травм стали взрослые.