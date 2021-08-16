Москва, , 14:08 — REGNUM Последствия афганского кризиса выйдут далеко за рамки региона, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Вероятно, резко вырастет производство наркотиков (опийный мак и эфедра), которые явно попадут в Россию и другие страны. Возможные нападения боевиков на Узбекистан станут теперь дополнительной угрозой для Организации Договора о коллективной безопасности.

Хаос в Афганистане осложнит обстановку на границах всех соседей, а ведь совсем рядом территорию Кашмир оспаривают три ядерные державы КНР, Индия и Пакистан.

За три месяца боев погибли уже более 1000 мирных жителей. Как и раньше, афганцы пытаются спастись от хаоса войны в Евросоюзе.

Вряд ли повторится Европейский миграционный кризис 2015 года (тогда из Афганистана бежало более 250 тыс. человек), но проблема с нелегальной иммиграцией явно усилится.

Негативные последствия повлияют и на репутацию президента США Джо Байдена — как символа вывода войск из Афганистана. Дональд Трамп уже призывает президента уйти в отставку, хотя именно его администрация заключила в феврале 2020 года соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана.

Но в таком неспокойном регионе ничего нельзя утверждать наверняка. Все бумажные планы оказались сметены», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны.

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