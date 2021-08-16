Оренбург, 16 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 357 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 16 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 61 925 носителей коронавируса. Выздоровели 50 882 оренбуржца. Скончались от коронавирусной инфекции 1397 человек, в том числе восемь — за последние сутки.

Оренбуржцев призывают на вакцинацию. На территории региона работает 76 прививочных пунктов. Сформировано 38 мобильных бригад, которые выезжают в отдаленные села и домой к пожилым людям, а также инвалидам.