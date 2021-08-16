Тюмень, 16 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 270 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 274 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 августа коронавирусом заразились 51 047 человек, выздоровел 46 093 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 16 августа в регионе скончались 1178 пациентов с COVID-19 (на 23 человека больше, чем днём ранее).