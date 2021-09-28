Джяковица, Сербия, 29 сентября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Известный своими политически окрашенными работами артист из Косово Алькент Пожегу в день выборов в Германии, 26 сентября, «насыпал» портрет канцлера ФРГ Ангелы Меркель из круп на тротуаре в городе Джяковица с подписью «Данке» — «спасибо». Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 28 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Албанские журналисты отметили, что Меркель — друг косоваров и албанцев в целом, Пожегу же назвал немецкого политика «примером для всех женщин».

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На создание изображения у Пожегу ушло примерно по 1 кг белого риса, подсолнечника, кукурузы и других круп и семян.