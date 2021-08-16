Варшава, , 14:06 — REGNUM Скандально известная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановкая получила политическое убежище в Польше и выступает там под белорусским флагом. Об этом сообщают польские и белорусские оппозиционные СМИ.

Кристина Тимановская на Олимпиаде в Токио неудачно выступила в своей дисциплине (забег на 100−200 метров) и обвинила начальство белорусской делегации в неэтичном поведении. Оно поручило спортсменке бежать дистанцию 4×400 метров даже без обсуждения с ней. После публичного возмущения атлетки оно оказало на неё жёсткое психологическое давление, предложив сфальсифицировать причины досрочного прекращения участия в Олимпиаде. По пути в аэропорт Тимановская сбежала от сопровождения и попросила защиты у японской полиции.

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В итоге Тимановская оказалась в Польше, где приняла участие в состоявшихся 15 августа соревнованиях имени Вецлава Маняка. Белорусская атлетка выступила под белорусским флагом в Щецине и заняла второе место в двоеборье.

В интервью польскому государственному телевидению Тимановская выразила надежду на продолжении своей спортивной карьеры. Новость об этом шокировала НОК Белоруссии, который возглавляет старший сын несменяемого руководителя постсоветской республики генерал Виктор Лукашенко.