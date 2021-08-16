Красногорск, 16 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Новые правила жилой застройки в Подмосковье должны стать известны населению. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Важно не количество, а качество! Чтобы каждое новоселье было радостью, мы внесли изменения в стандарты. Сегодня требования такие, что дворы должны быть без машин, дома без мусоропроводов, комплексное благоустройство, входы в подъезд и на придомовую территорию без лестниц», — заявил глава региона.

Новые стандарты качества строительства жилых домов в Московской области вступили в силу 8 августа 2021 года.