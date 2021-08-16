Иркутск, 16 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил активизировать в ярмарочную торговлю в регионе. Подробности 16 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) JerzyGorecki Овощи

Чтобы новый урожай попадал к потребителям по доступной цене, главам муниципалитетов рекомендовано провести ряд мероприятий, направленных на увеличение количества сезонных ярмарок.

По данным потребительского рынка и лицензирования региона, в Иркутской области организовано 130 постоянно действующих ярмарочных площадок и 42 ярмарочных площадки, где регулярно проводятся ярмарки выходного дня.

Для реализации продукции на этих площадках оборудовано более 4000 мест. По итогам рейтинга регионов России по количеству ярмарочных площадок на 10 тыс. человек Иркутская область находится на 39 месте, а среди субъектов Сибирского Федерального округа — на третьем.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре недели в торговых сетях Иркутска города стоимость «борщевого набора» снизилась на 25,3%, при этом цены на отдельные овощи снизились от 8% до 41%, за исключением цен на капусту и лук.

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