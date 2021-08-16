Сеул, 16 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок посетит Турцию и Азербайджан в период с 13 по 21 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

clumsyforeigner Национальное собрание Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, в ходе визита в Турцию представитель Южной Кореи встретится со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. В ходе встречи стороны планируют обсудить пути развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, оборонной промышленности и других отраслях.

Ожидается, что Пак Бён Сок также нанесёт визит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе поездки в Азербайджан спикер парламента Южной Кореи встретится с высокопоставленными лицами страны, включая президента Ильхама Алиева.