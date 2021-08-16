Стокгольм, 16 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Согласно данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, злоумышленники попытались обмануть различные правительства стран ЕС на сумму в 170 миллиардов шведских крон €16,6 млрд при закупках вакцины от COVID-19. О том, сумели ли мошенники выманить деньги от правительства Швеции, 16 августа в интервью SVT рассказал координатор по вакцинам в стране Ричард Бергстрём.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

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Как отмечают журналисты, как правило, речь идет о довольно незамысловатых обманных схемах в интернете. Но иногда правительствам поступали предложения от, казалось бы, законных компаний и частных лиц, которые выдавали себя за посредников на рынке вакцин. Это происходило несмотря на то, что производители вакцин всегда согласовывают поставки своей продукции напрямую с соответствующими ведомствами.

По словам Бергстрёма, Швеция также пострадала от мошенников, но в достаточно малых масштабах.

«Ну, достаточно серьезные попытки предприняли где-то человек пять, маленькая горстка. Трое из них были шведами. Один был врачом, другой предпринимателем», — рассказал Бергстрём.