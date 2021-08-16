Ташкент, 16 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Факт крушения самолета афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном, подтвердило узбекское министерство обороны. Об этом 16 августа сообщил начальник информационной службы оборонного ведомства Узбекистана Бахром Зульфикаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юге Узбекистана разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.