16 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 15:15 — REGNUM Видео, на котором видно, как люди падают с борта самолёта американских военно-воздушных сил, взлетающего из аэропорта Кабула, стало поводом для обсуждения в интернете. Популярные блогеры поделились своими соображениями по этому поводу 16 августа в социальных сетях и мессенджерах.

Эвакуация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению некоторых, по сути, повторились трагические события, которые произошли по окончании Вьетнамской войны. Тогда американские войска, покидавшие страну, тоже решили бросить многих своих сторонников.

«Да, казалось, что уже не может быть ничего позорнее фото эвакуации из Сайгона. И фото талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стоящих на американском флаге в Баграме. Но вот теперь это жуткое видео. Не очень понятно, человек и правда выпал, или его выкинули с борта самолёта, или его вытянуло потоком через открытый люк. Впрочем, какая разница. Эти августовские дни становятся для США чем-то вроде октября 1917-го для Российской империи. Нет, революции в Америке не будет. Но сегодня мы наблюдаем конец американской сверхдержавы. Финал трагический и жуткий», — пишет блогер Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Южновьетнамский вертолет сбрасывают с авианосца ВМС США «Окинава» за борт. Вертолет, в котором находились два вьетнамских офицера, женщина и двое детей, пришлось утилизировать, чтобы освободить место на палубе для большого вертолета морской пехоты

Отдельные специалисты указывают на то, что на борту американского самолёта, судя по другим видеозаписям, было достаточно места, чтобы забрать с собой ещё десяток желающих покинуть страну афганцев.

«Какие же патентованные мерзавцы! Любой, кто летал самолетами военно-транспортной авиации (автор этих строк участвовал в выводе воздушно-десантных дивизий из Прибалтики и Закавказья — в непростой, но более спокойной обстановке, чем сейчас в Кабуле), прекрасно знает, что с их грузоподъемностью можно забить личного состава «под потолок». Разумеется, ни на какую центровку это серьезно не повлияет. Так и возили. И что мы видим в этот раз? Такси «комфорт плюс», в то время как тысячи обреченных на гибель людей цепляются за шасси самолетов, пытаясь избежать мести за сотрудничество с американцами. Если это не позорный финал западной системы ценностей, то что это?» — задаётся вопросом автор Telegram-канала «Майор и Генерал».

Часть блогеров отметила, насколько бездарно была выброшена на помойку вся та многолетняя работа по установлению проамериканского режима на территории Афганистана, стоившая США тысяч жизней своих военнослужащих.

«За 20 лет США и НАТО вбухали миллиарды долларов, а сколько солдат и мирных жителей загубили? И все напрасно. Оставив за собой разрушенную страну, развитую наркоиндустрию и тысячи радикальных исламистов», — пишет пользователь под псевдонимом Командир Полка в Twitter.

ВС США в Афганистане

Нашлись и те, кто напоминает, что сотрудничество с Соединёнными Штатами неминуемо приводит к разочарованию, потому что американский хозяин обязательно предаст своих поданных.

«Американцы расселят своих пособников из Афганистана (тех, кого успеют вывезти из Кабула) на территории Косова, Албании и Северной Македонии. Не спрашивая, нужны они албанцам и македонцам или нет. Не спрашивая и афганцев, которые поверили в рай на земле, демократические ценности и вот это вот всё. Вместо утешительного приза в виде красивой квартиры на Манхеттене или хотя бы домика под Зальцбургом — получите лагерь в Тетово, Куманово, Приштине или Кукесе. И ни принимающая сторона, ни эвакуированная возразить не могут. Ибо подчинены одному хозяину. И будут ему служить, пока не поймут, что хозяин выбросит их за ненадобностью, как только ему это надоест», — написал блогер Андрей Малосолов в Facebook.

Напомним, 16 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как с борта самолёта американских военно-воздушных сил, взлетающего из аэропорта Кабула, падают люди.