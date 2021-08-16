Рыбинск, Ярославская область, 16 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области жителям начали делать повторные прививки вакциной от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Сейчас ревакцинируют жителей Рыбинска, которые прошли получили оба компонента в феврале и марте 2021 года. Прививки делают в тех же поликлиниках и выездных пунктах, где проходит первичная вакцинация граждан. Также в город поступает однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», предназначенная, в первую очередь, для повторных прививок.

Всего в Рыбинске первым компонентом привились 42 тысячи 68 человек, полностью завершили вакцинацию 33 980 человек. Прививку можно получить в одном из восьми пунктов, расположенных в городских поликлиниках или на выездных пунктах вакцинации. Всего их четыре — у центрального входа в ТРЦ «Виконда», в общественно-культурном центре на улице Чкалова, в ТЦ «Сенная Площадь», а также в МФЦ.