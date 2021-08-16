Тбилиси, 16 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В городском районе Дигоми в Тбилиси был развёрнут полевой госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 16 августа на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Полевой госпиталь в Олимпийской деревне в Дигоми будет обслуживать до 500 пациентов», — сказала Тикарадзе.

Она сообщила, что к большинству коек в госпитале подвели кислород. Его доставили туда в количестве десяти тонн. Глава минздрава заверила, что работать в новой больнице будут профессиональные медики, которые прошли переподготовку для работы в военно-полевых условиях.

Тикарадзе добавила, что власти Грузии ведут переговоры с руководством Красного Креста о направлении в Тбилиси добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на протяжении прошлой недели были зафиксированы максимальные для страны показатели распространения коронавируса. Ранее Тикарадзе сообщила, что в ковидных госпиталях может не хватить мест для всех заболевших COVID-19.