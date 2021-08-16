Волгоград, 16 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Подозреваемых в краже из банкомата задержали полицейские в Волгограде. Два молодых человека разбили устройство табуреткой и похитили блок с микросхемами. Один их злоумышленников ранее уже был осуждён за нападение на этот же офис банка, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из видео 34.мвд.рф Ограбление банкомата

Два человека ночью 13 августа ворвались в помещение с банкоматами на бульваре 30-летия Победы. Они поочерёдно табуреткой разгромили одно из устройств, вытащили оттуда блок с микросхемами, затем попытались разбить ещё один банкомат, а уходя, повредили камеру видеонаблюдения, которая записала все действия злоумышленников.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двоих ранее судимых волгоградцев в возрасте 20 лет и 21 года.

«Примечательно, что 20-летний молодой человек весной текущего года был задержан за аналогичное преступление, совершённое в этом же офисе банка. 20 мая он разбил банкомат электросамокатом, но похитить деньги ему так же не удалось. Задержанный был осуждён и приговорён к исправительным работам, но должных выводов для себя не сделал и вернулся в это же отделение уже со своим приятелем», — пояснили в полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, следователи будут ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.