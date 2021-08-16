Красногорск, 16 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Число заявок от жителей Подмосковья на социальную газификацию домов увеличилось. Об этом 16 августа заявил вице-губернатор Московской Евгений Хромушин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Газ

Жители региона уже подали 65 тыс. заявок на соцгазицикацию и заключили 4 тыс. соответствующих договоров.

«Очень важно, что мы закончили работу по проведению встреч с жителями. Мы провели более 3 тыс. встреч, в которых приняло участие 94 тыс. населения», — сказал Хромушин.