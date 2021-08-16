Киев, , 14:04 — REGNUM В Афганистане пребывает около 50 граждан Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщила 16 августа пресс-служба ведомства.

Афганистан

«По информации МИД, в Афганистане продолжают пребывать до 50 украинцев. Почти со всеми установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них имеет желание быть эвакуированным», — рассказал чиновник.

Николенко добавил, что в данный момент прорабатываются варианты эвакуации граждан Украины, включая использование возможностей иностранных партнёров страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об эвакуации из Кабула 30 граждан Украины, а также нескольких десятков граждан других государств.

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