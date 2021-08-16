Стокгольм, 16 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. С этой недели во многих школах и гимназии Швеции начался новый учебный год. Однако в обществе по-прежнему распространяется коронавирусная инфекция, что не может не вызывать опасения у учителей. В этой связи 16 августа Ассоциация учителей Швеции призвала власти разрешить в стране вакцинацию от COVID-19 для детей старше 12 лет. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Mil.ru Вакцинация

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«Перед началом учебного года мы наблюдаем за ростом распространения коронавирусной инфекции в обществе в целом, и мы знаем, что школам было трудно, если не невозможно, следовать рекомендациям Агентства общественного здравоохранения по сохранению социальной дистанции», — заявила в интервью государственному новостному агентству TT председатель ассоциации Оса Фален.

Напомним, что в Швеции массовая вакцинация несовершеннолетних одобрена только для лиц в возрасте 16—17 лет.