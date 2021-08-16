Калуга, 16 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, их инициатив и развития добровольчества, может появиться в каждом национальном проекте, такое предложение поступило 16 августа в рамках заседания правительства Калужской области. Чтобы поддержать молодёжь на старте их взрослой жизни, в регионе реализуются различные проекты. Они охватывают несколько направлений: и образовательные программы, и патриотическое воспитание, и социальная адаптация, вовлечение в волонтёрские проекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь

По информации министерств образования и науки области в 2020 году на мероприятиях в онлайн и офлайн-форматах приняли участие более 63 тысяч молодых людей. В 2021 году уже состоялось 125 мероприятий, в которых участвовали более 87 тысяч человек. В области проводятся форумы, реализуются меры социальной поддержки, конкурсы профессионального мастерства, осуществляется поддержка молодежных общественных организаций. За последние три года на эти цели было направлено порядка 21 млн рублей бюджетных средств, а на меры социальной поддержки — более 40 млн рублей. Молодежь Калужской области является активным участником проектов президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». В конкурсах «Студент года», всероссийский конкурс молодежных проектов, «Большая перемена», «Твой ход» приняли участие более девяти тысяч представителей молодежи региона. В рамках проекта «Патриотическое воспитание населения Российской Федерации» национального проекта «Образование» в области поддержано проведение мероприятий по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость, празднованию памятных дат, фестивалей и конкурсов военно-патриотической песни, выставок, викторин, уроков мужества.

Ключевым мероприятиям проекта «Социальная активность» является поддержка добровольческих инициатив, обучение и переподготовка организаторов добровольчества, развитие волонтерских объединений, тиражирование лучших добровольческих практик. В настоящее время в области насчитывается более 27 тыс. 700 волонтеров, около 200 организаторов добровольчества. Активно ведут свою деятельность флагманские волонтерские организации — «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтерская Рота Боевого Братства», развивается культурное, экологическое, социальное, спортивное и «серебряное» добровольчество. Лучшие вуолонтёры представляют регион на всероссийских и международных мероприятиях. Инициативы молодежи поддерживаются и поощряются. В 2020 году проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Его призовой фонд составил один миллион рублей. В мае 2021 года ресурсным центром проведен региональный этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Проекты-победители в нескольких номинациях направлены для участия во всероссийском этапе. Активно реализуются меры нематериального поощрения добровольцев: продвижение эффективных практик в сфере развития волонтёрства, награждение грамотами и благодарственными письмами министерств и ведомств. В 2021 году шесть калужан награждены благодарственными письмами президента Российской Федерации за участие в акции «Волонтеры Конституции» и шесть представителей области — благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи.