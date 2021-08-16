Стокгольм, 16 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Несмотря на то, что мужчины, как правило, подвергаются более высокому риску серьезно заболеть COVID-19, до сих пор меньше мужчин, чем женщин, в Швеции получили прививку от заболевания. Об этом 16 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Так, согласно данным Агентства здравоохранения Швеции, на данный момент в стране вакцинировано значительно меньше мужчин, чем женщин — 58,9% женщин в возрасте старше 18 лет получили оба компонента, соответствующий показатель для мужчин составляет всего 52,7%.

Наибольшая гендерная разница наблюдается в младших возрастных группах. Среди 30−39-летних вакцинированных женщин на 45 000 больше, чем мужчин.

Как отмечают журналисты SVT, препятствием на пути к вакцинации как можно большего числа мужчин являются общераспространенные нормы мускулинности, согласно которым мужчины не должны по всякому поводу бежать к медикам и просить их о помощи.