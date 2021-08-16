Омск, 16 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Омской области за сутки скончались десять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в областном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1849 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в регионе выявлено 67 444 носителя коронавируса, выздоровели 48 874 человека.