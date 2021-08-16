Стокгольм, 16 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Среди тех, кто заболел COVID-19 год назад, у 80% по-прежнему сохраняются антитела. Более того, уровень антител позволяет обеспечивать хорошую защиту от «Дельта"-варианта коронавируса, но имеют немного худшую защиту от штаммов SARS-CoV-2 из Южной Африки и Бразилии. Об этом со ссылкой на результаты исследователей из больницы Дандерид (Стокгольм) совместно с экспертами из Каролинского института (Стокгольм) сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С апреля 2020 года исследовательская группа отслеживает состояние около 2 000 сотрудников больницы. Каждые четыре месяца они сдают образцы крови и проходят тестирование на антитела к SARS-CoV-2, а также отвечают на вопросы через онлайн-приложение.

«С самого начала мы могли увидеть, что у многих из тех, кто заболел, была потеря запаха и вкуса, а у 10% инфицированных вообще не было никаких симптомов», — заявил Себастьян Хавервалл, который принимал участие в исследовании, проведенном под руководством Шарлотты Толин.