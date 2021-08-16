Кабул, 16 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Теперь, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является ведущей силой, Афганистан рискует превратиться в страну с законами шариата, где женщины не смогут ни обращаться за медицинской помощью, ни ходить в школу. Об этом в эфире SVT заявил Клас Бьюрстрём из НКО «Шведский комитет по вопросам Афганистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По оценкам Бьюрстрёма, на стороне террористов сейчас сражаются порядка 85 000 — 100 000 человек.

«Чаще всего это пожилые мужчины, имеющий опыт изучения Корана и, вероятно, ранее участвовали в боевых действиях», — отметил Бьюрстрём.

«Пропаганда талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) сочетается с тем фактом, что они фактически предлагают своим боевикам зарплату и работу, которых может быть достаточно для вербовки молодых людей в столь ужасно бедной стране», — объяснил эксперт.

«Не следует также забывать, что в Афганистане более 70% населения живет менее чем на девять крон в день (76 рублей — прим. ИА REGNUM)», — добавил Бьюстрём.