Москва, 16 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 43,69 млн легковых автомобилей иностранных марок. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

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Стоит отметить, что на долю иномарок в России приходится более 60% от всех машин, зарегистрированных в стране.

Наиболее распространенными в РФ среди иномарок являются модели Kia Rio. Их количество в России на начало текущего года составило 936 945 экземпляров.

На втором месте оказались модели Hyundai Solaris — 856 299 единиц. Следом идет Ford Focus, чье число перевалило за 786 тыс. экземпляров.

Также в России насчитываются 743 850 седанов Renault Logan и 675 325 машин Toyota Corolla.

Напомним, на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 15,86 млн легковых автомобилей российских марок.

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