Салехард, 16 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 130 новый случай заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 16 августа региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 131 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 августа 45 734 заражения коронавирусом. Выздоровели 43 533 человека, 546 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).