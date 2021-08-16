Сухум, 16 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Сильные ливни в Абхазии привели к тому, что в ночь на 16 августа в Сухуме подтопило ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

tourweek.ru/user/713 Сухум, Абхазия

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

«Проливные дожди привели накануне ночью к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, были подтоплены улицы в том числе возле здания правительства республики и МВД Абхазии. Многим домам и автомобилям нанесён ущерб.

Сообщается, что из затопленных районов пришлось эвакуировать местных жителей. После этого спасатели начали выполнять работы по откачке воды и очистке улиц от грязи, нанесённой потоками.