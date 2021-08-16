Омск, 16 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 304 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в региональном минздраве.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 67 444 носителя SARS-CoV-2. За сутки выздоровели 158 омичей, за всё время коронавирус победили 4874 жителя региона.

Напомним, 15 августа в Омской области выявили 389 носителей коронавируса, выздоровели 252 человека.