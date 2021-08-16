* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала прошлого года тайно договаривалось с афганскими чиновниками и военнослужащими, чтобы они за деньги отдавали вооружения, сдавались или дезертировали. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам источников издания, сотрудники правительства Афганистана называло это «договоренностями о прекращении огня», хотя на само деле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «предлагали деньги» в обмен на имеющиеся у правительственных войск вооружения.

Также указывается, что боевики на протяжении последних полутора лет заключили такие договоры с руководителями афганских провинций и другими чиновниками.

Кроме того, как уточнили источники, была «серия случаев капитуляции правительственных сил по итогам переговоров» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добавляется, что это позволило последним практически без сопротивления захватить контроль над целым рядом афганских провинций.

При этом, как рассказал газете один из сотрудников спецслужб Афганистана, «некоторым просто хотелось денег», однако часть афганских военных и чиновников стала договариваться с радикалами после того, как Вашингтон подписал соглашение с движением в Дохе о выводе своих войск, полагая что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все равно победят и не желая быть их противниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видео, на котором запечатлен момент падения с американского военно-транспортного самолета С-17 нескольких человек, как предполагается, зацепившихся за шасси воздушного судна, является шокирующим.