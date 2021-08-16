Кемерово, 16 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области при дальнейшем снижении числа заразившихся будет рассмотрен вопрос о возвращении ещё 200 «ковидных» коек для оказания плановой медицинской помощи. Об этом было сказано на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам заместителя председателя правительства региона Алексей Цигельник, число заразившихся коронавирусом стабилизировалось, но нельзя исключить ухудшение ситуации в сентябре. Это, по его мнению, связано с тем, что многие сейчас возвращаются из отпусков, с дач, дети и студенты выйдут на занятия.

Цигельник отметил, что регион готовится к любому развитию эпидемиологической ситуации. Сейчас сокращается число коек в «красных» зонах, но при необходимости их снова оперативно перепрофилируют под ковидных пациентов.