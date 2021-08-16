Из-за вандалов остановки транспорта в Подмосковье сделают бронированными
Красногорск, 16 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В остановках общественного транспорта на территории Подмосковья начнут использовать бронированные стекла. Об этом 16 августа сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автобусная остановка
«Мы решили переходить на бронированное стекло», — сказала замминистра.
По ее словам, эти меры вызваны действиями вандалов, которые разбивают стекла остановочных павильонов.
«Решение о применении бронированных стекол даст и экономию, и безопасность, и снижение числа жалоб», — заявила Кротова.