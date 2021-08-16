Красногорск, 16 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В остановках общественного транспорта на территории Подмосковья начнут использовать бронированные стекла. Об этом 16 августа сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобусная остановка

«Мы решили переходить на бронированное стекло», — сказала замминистра.

По ее словам, эти меры вызваны действиями вандалов, которые разбивают стекла остановочных павильонов.

«Решение о применении бронированных стекол даст и экономию, и безопасность, и снижение числа жалоб», — заявила Кротова.