Архангельск, 16 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Глава округа Майская горка в Архангельске заплатит штраф за плохое содержание детской площадки, открытой в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Детская площадка

Поводом для штрафа стал ремонт в парке «Майский», который, по данным прокуратуры, проводился без контроля со стороны чиновников.

«Требования по безопасности оборудования не были соблюдены», — подчеркнули в прокуратуре.

В отношении главы администрации округа Майская горка возбудили дело об административном правонарушении. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он получил штраф в размере 10 000 рублей.

Прокуратура города в адрес главы Архангельска внесла представление об устранении нарушений. По его результатам детские площадки отремонтировали.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние спортивной площадки в парке «Майский» также оставляет желать лучшего — многие тренажеры развалились спустя два года после установки.