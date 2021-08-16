Саратов, 16 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Саратове с 16 августа для проведения ремонтных работ закрывается мемориально-бытовая экспозиция дома Н. Г. Чернышевского, сообщил глава города Михаил Исаев.

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Отмечается, что культурный объект ранее вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия. Рабочим предстоит заменить крышу, провести гидроизоляционные работы, обновить штукатурку фасада здания. В этом году также проведут реставрацию деревянных дверей и ставней объекта культурного наследия. Решается вопрос по ремонту либо замене окон.

Для посетителей мемориально-бытовая экспозиция музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского будет закрыта вплоть до 2023 года, добавил мэр.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратове за счет средств местного бюджета капитально отремонтируют здания МОУ «Лицей №4» и МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени героя Советского Союза Г.Г. Рамаева».

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