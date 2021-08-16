Экономист рассказал, как в РФ могут ухудшиться условия кредитования
Москва, 16 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В условиях затянувшейся инфляции в России будет происходить ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«Если ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то, безусловно, ставки по всем кредитам будут расти. Также в условиях затянувшейся инфляции объективно произойдет ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования, — сказал Ковригин. — При текущих показателях ключевой ставки и инфляции постепенно могут ухудшаться прежде всего ценовые показатели предложений кредитных продуктов банков. Особенно это касается среднесрочных кредитов. Для банков такие кредиты, с одной стороны, связаны с неопределённостью долгосрочных перспектив роста экономики, и с другой, в недостаточной степени нивелируют зависимость от текущей экономической ситуации (инфляция, риски и т. п.)».
Как подчеркнул Ковригин, ужесточение условий кредитования ухудшит показатель совокупного спроса и будет сдерживающим фактором для развития производства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев назвал реалистичными ожидания Банка России по поводу того, что в РФ могут серьезно ухудшиться условия для кредитования.