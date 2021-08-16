Москва, 16 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В условиях затянувшейся инфляции в России будет происходить ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Tax Credits Кредит

«Если ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то, безусловно, ставки по всем кредитам будут расти. Также в условиях затянувшейся инфляции объективно произойдет ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования, — сказал Ковригин. — При текущих показателях ключевой ставки и инфляции постепенно могут ухудшаться прежде всего ценовые показатели предложений кредитных продуктов банков. Особенно это касается среднесрочных кредитов. Для банков такие кредиты, с одной стороны, связаны с неопределённостью долгосрочных перспектив роста экономики, и с другой, в недостаточной степени нивелируют зависимость от текущей экономической ситуации (инфляция, риски и т. п.)».

Как подчеркнул Ковригин, ужесточение условий кредитования ухудшит показатель совокупного спроса и будет сдерживающим фактором для развития производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев назвал реалистичными ожидания Банка России по поводу того, что в РФ могут серьезно ухудшиться условия для кредитования.