Йошкар-Ола, 16 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 435 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 057 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1309 человек.

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