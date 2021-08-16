Екатеринбург, 16 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 529 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Нынешний показатель — максимальный с начала пандемии COVID-19. Предыдущий «рекорд» был установлен 2 августа (527 носителей вируса SARS-CoV-2).

130 новых заражённых проживают в Екатеринбурге, остальные 399 человек — в других населённых пунктах региона. Всего подтверждено 115 759 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались от COVID-19 более 4700 человек.