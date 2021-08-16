Стокгольм, 16 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Швеции не может эвакуировать персонал своего посольства в Кабуле. Но, по словам министра иностранных дел страны Анн Линде, шведские власти круглосуточно работают над эвакуацией своих сотрудников после того, как столицу захватили террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом она заявила 16 августа в эфире телеканала SVT.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

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В настоящее время все коммерческие рейсы из международного аэропорта Кабула прекращены, что может затруднить эвакуацию представителей шведском дипмиссии.

Решение США, по словам Линде, вывести своих военных из так называемой «зеленой зоны» в Кабуле, где работают иностранные дипломаты, было совершенно неожиданно:

«И наши сотрудники, и наши соседи из стран Северной Европы думали, что в нашем распоряжении будет эта неделя. Затем было обнародовано это решение».