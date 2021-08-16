Курган, 16 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 16 августа подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 16 августа выявлено 27 977 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 16 августа вылечились 24 833 человека, скончались 545 пациентов с COVID-19.