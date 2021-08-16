Красногорск, 16 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Подмосковье были разбиты стекла 767 остановочный павильонов. Об этом 16 августа сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Только с начала 2021 года разбито, подверглись вандальным действиям 767 штук. 368 жалоб поступило на разбитые стекла», — сказала замминистра.

По ее словам, с начала 2021 года на восстановление поврежденных вандалами остановок общественного транспорта было потрачено 27 млн рублей.