Йошкар-Ола, 16 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 057 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 313 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 52 человек. 435 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались шесть человек в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1309 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 579 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1106 человек, из них у 1082 — пневмония, 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 45 пациентов, при этом госпитализированы 66 жителей Марий Эл.